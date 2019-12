2019, Un anno da incubo: i viola sono penultimi

Prima le difficoltà con Pioli e il digiuno con Montella che hanno fatto rischiare ai viola una clamorosa retrocessione in serie B. Poi i risultati deludenti culminati con un (inevitabile) esonero dell'Aeroplanino. L'anno solare 2019 è stato da incubo per la Fiorentina, a cavallo del passaggio di proprietà fra l'era Della Valle e la gestione Commisso: i viola hanno raccolto appena 32 punti nelle 36 partite di campionato disputate nel 2019, una media (di 0,89 punti a partita) che in un campionato unico porterebbe quasi sicuramente alla retrocessione. Nello scorso campionato la Fiorentina ha raccolto 15 punti (su 19 partite), quest'anno invece 17 punti (su 17 gare): in totale il bilancio viola è di 6 vittorie, 14 pareggi e ben 16 sconfitte, con 43 gol fatti e 55 subiti. Solo il Genoa – considerando le squadre che hanno partecipato sia al campionato 2018/19 che al campionato 2019/20 – è riuscito a fare peggio, con un bottino di 29 punti totali.

Questa la classifica dell'anno solare 2019

1. Juventus 79

2. Atalanta 72

3. Inter 72

4. Roma 71​​​​​​​

5. Lazio 63​​​​​​​

6. Napoli 59​​​​​​​

7. Milan 58​​​​​​​

8. Torino 57​​​​​​​

9. Bologna 53​​​​​​​

10. Cagliari 50​​​​​​​

11. Udinese 43​​​​​​​

12. Parma 41​​​​​​​

13. Sampdoria 39​​​​​​​

14. Sassuolo 37​​​​​​​

15. SPAL 37​​​​​​​

16. Fiorentina 32​​​​​​​

17. Genoa 29