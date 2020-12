1 PRONTO ALL'ADDIO, 4 IN BILICO E 3 DA PIAZZARE: USCITE VIOLA

Che il mercato sia alle porte (mancano comprendendo oggi 6 giorni) non significa solo che la Fiorentina si prepara a piazzare quei colpi che possano dare a Cesare Prandelli nuova linfa per ripartire alla grande in campionato, ma anche che la resa dei conti per alcune questioni spinose si avvicina.

La situazione di Patrick Cutrone ormai ha quasi smesso di essere spinosa: uscito totalmente dai radar con Prandelli, anche se l'ormai ex agente ha tolto le presenze da raggiungere per il riscatto il suo destino pare segnato. L'addio è praticamente certo, bisognerà capire solo dove e quando. E questo è il giocatore in uscita.

Altri 4 invece sono in bilico, dopo parecchi mesi passati nell'ombra: Lirola, Kouame, Duncan e Pulgar sono tutti giocatori il cui futuro è tutt'altro che scontato. Il terzino ex Sassuolo dopo qualche buona prestazione con Iachini si è spento ed è stato scavalcato nelle gerarchie anche da Venuti, tanto che la Fiorentina sta valutando anche il profilo di Conti del Milan per un'eventuale sostituzione. La cessione dello spagnolo resta in ogni caso difficile, perché la Fiorentina non vorrà polverizzare un investimento da doppia cifra, ma davanti ad un'offerta adeguata si siederà certamente al tavolo.

Ancora più in bilico è Alfred Duncan, lui sì sparito quasi completamente dai radar. 5 partite e 251' totali in stagione che fanno riflettere e non poco società e giocatore, sul quale si fa pressante l'interesse del Genoa. Proprio quel Genoa che ha venduto Kouame proprio alla Fiorentina, altro profilo in bilico in vista del mercato di gennaio. Per l'attaccante ivoriano la volontà principale è quella di aspettare che cresca ancora, ma viste le continue voci dalla Premier non si può escludere una cessione magari per investire su altri profili in attacco.

Infine Pulgar, altro giocatore su cui si sono accesi i riflettori dall'Inghilterra. Piace da tempo al Leeds di Bielsa e gli estimatori non mancano: che sia arrivato il capolinea del rapporto tra cileno e Fiorentina? Di sicuro c'è che restano da piazzare sul mercato Saponara ed Eysseric, nonostante le sporadiche presenze in campo. I due trequartisti non hanno particolare mercato ma di tempo ce n'è e di cose ne devono succedere. Sull'italiano resta forte il Parma, per Eysseric si cercano soluzioni francesi. Infine c'è Benassi, la cui esperienza all'Hellas Verona dovrebbe essere già arrivata al termine: ormai è quasi fatta per il suo ritorno in viola, un'altra situazione da sistemare per Pradè e Barone.

Comunque vada sarà un gennaio che si prospetta molto caldo anche per quanto riguarda le uscite.