ZONA ROSSA, Firenze dovrebbe riuscire a evitarla

Sono calati nella giornata di oggi i contagi nell'area fiorentina e all'ultimo tuffo l'incidenza passa da 252 a 246,5 casi per 100mila abitanti. Sembra così che il rischio di finire in zona rossa, altissimo ieri, sia drasticamente inferiore. Tuttavia occorre attendere l'ufficialità, dal momento che Firenze resta sul filo del rasoio. Inoltre, la Regione Toscana, per valutare l'andamento nelle province, utilizza i dati di un periodo diverso da quello preso in considerazione dalla Cabina di regia nazionale, e cioè della settimana che va dal sabato al venerdì e non di quella dal venerdì al giovedì. È probabile comunque che alcune zone della provincia di Firenze finiscano lo stesso in zona rossa, come nel caso dell'Empolese-Valdelsa. Prato, Pistoia, Arezzo e Lucca dovrebbero rimanere in rossa, visti i numeri che superano i 250 casi per 100.000 abitanti. Lo scrive repubblica.it.