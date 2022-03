ZAZZARONI, Stadio è ok, sacrificata l'estetica ma...

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato di stadio e della sfida Fiorentina-Bologna: "Il nuovo Franchi personalmente mi piace, credo che possa riuscire bene. Bisogna fare in fretta e se per arrivare ad un impianto moderno bisogna rinunciare a qualcosa sul piano estetico, va bene così ma prima si parte e meglio è. Non si parte poi da una Fiorentina multimiliardaria ma ci si deve arrivare"

Fiorentina-Bologna? "Sul mercato almeno i viola hanno fatto investimenti investimenti. L'ultimo mercato rossoblu invece è stato veramente povero con giocatori come Aebischer, Theate, Kasius che non ho mai visto, poi spero che siano grandi colpi. E per fortuna che Sabatini prima di lasciare aveva portato Arnautovic. Tra i viola non bisogna criticare Gonzalez, deve giocare. E' un gran giocatore, va coccolato e sono un po' deluso dal trattamento che gli viene riservato. Tra Piatek o Cabral nessuno può rimpiazzare Vlahovic. Il primo sta dando in termini di gol, ma sia lui sia Cabral sono distanti dal serbo e dal gioco della Fiorentina".