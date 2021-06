ZAZZARONI, Ripartenza Viola pare molto confusa

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Una ripartenza molto confusa perché ne sono successe di tutti i colori, abbiamo sentito interventi molto forti da parte di Commisso in difesa della scelta Gattuso, poi per avere Italiano altra sofferenza per poter accontentare lo Spezia... Chiarimenti non ce ne sono stati, mi auguro il presidente non attacchi la stampa perché è successo di tutto. Italiano spero che sia messo nella condizione di fare bene, è bravo, Gonzalez pure, ma io non ci ho capito una mazza. Gattuso? Mendes non ha fatto niente, l'accusa che gli muovono è che il tecnico avesse chiesto 3 giocatori del suo procuratore, ma non è provata. Diventi schiavo di questa situazione certo, ma non sono confermate. Io credo che Mendes avesse anche favorito l'acquisto di Oliveira arrivando a 18+2, ma siamo nel campo delle ipotesi. Antognoni? La società sta facendo scelte anche molto scomode, tutte non spiegate, io darei loro un cartellino arancione perché penso la tifoseria sia molto spiazzata. Antognoni è una persona molto importante per Firenze e, se riesce a lavorare in quel ruolo... Io non ho ancora capito l'addio di Prandelli figuratevi. Stanno facendo una full immersion di calcio italiano, ma presa con troppa arroganza e superficialità. Mi auguro si trovi un equilibrio migliore. Italiano? Ottimo allenatore, giovane, ha un'idea di calcio molto chiara. La squadra è buona, con due o tre giocatori puoi divertirti".