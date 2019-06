ZAZZARONI, Corvino? Punti di vista cambiano voto

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport-Stadio e autore dell'intervista pubblicata oggi a Pantaleo Corvino, ha commentato l'addio dell'ex dg viola e i piani futuri della Fiorentina: "Quello di Corvino è stato uno sfogo e gli ho reso l'onore delle armi. La sua mancanza di autocritica? Il bilancio non può essere positivo se si guarda il suo operato in questi ultimi tre anni con gli occhi del tifoso, se invece si parla delle logiche societarie e della volontà di sanare il bilancio e di dare un futuro alla squadra il lavoro è stato fatto bene, visto che era ciò che gli era stato chiesto dai Della Valle. La nuova Viola americana? Non conosco Commisso, sono contento per Pradè perché è uno che sa operare. Bisogna vedere quali saranno i primi movimenti di mercato e quale sarà l'obiettivo della squadra. Sicuramente a Firenze si respira un'aria nuova, un sentimento che non è tipico di tutte le piazze: vedo una via di speranza per i viola".