ZAZZARONI, Attacco? Prandelli farà scelta definitiva

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha commentato i principali temi di attualità in casa viola, a cominciare dal ritorno in panchina di Cesare Prandelli. Ecco le sue parole: “Il fatto che il primo incontro tra Prandelli e Commisso sia avvenuto nella cerimonia in memoria di Rialti mi fa piacere: Ciccio avrebbe sicuramente fatto un po’ di casino per riportare Cesare dopo 10 anni alla Fiorentina. Dopo aver fallito i Mondiali non era facile ricominciare da una panchina importante, spesso ti devi adattare a ciò che passa; invece Prandelli ha avuto la fortuna di tornare nella sua Firenze. La Fiorentina è una buona squadra a livello individuale: può fare certamente di più. Parliamo di un gruppo con nomi importanti che non sta esprimendo il potenziale che ha. Gli attaccanti? Sono giovani è vero, però andranno fatte delle scelte: Prandelli sono certo che farà una scelta definitiva su chi sarà il titolare, in attesa di capire se a gennaio Commisso vorrà fare un colpo di livello superiore. Vlahovic è il più forte ma dovrebbe pensarsi meno grande e dimostrare di più sul campo. Cutrone va ad intermittenza, Kouame ha dei numeri importanti e deve dimostrare di valere quello che tutti noi pensiamo valga”.