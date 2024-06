ZANIOLO, Vuole l'Italia: ora lo cerca anche la Dea

FirenzeViola.it

Nicolò Zaniolo torna al Galatasaray dopo l'esperienza all'Aston Villa in Premier. Il giocatore è destinato però a lasciare di nuovo la Turchia. Accostato alla Fiorentina, l'affare non sembra essere decollato (o partito) dopo il forte interesse nello scorso gennaio da parte del club viola che ne aveva parlato con il procuratore (Vigorelli, che seguendo anche Kayode e Lucchesi ha contatti frequenti con la dirigenza gigliata). Sul giocatore sembrava poter chiudere in tempi rapidi il Villarreal ma Zaniolo ha preso tempo perché dà la priorità all'Italia dove vorrebbe tornare a giocare.

Ecco che, secondo quanto riporta Sportitalia, il giocatore avrebbe avuto contatti dall'Atalanta, con Gasperini pronto a rivitalizzare l'attaccante che ha perso anche l'Europeo. Ovviamente dipenderà anche dal futuro di alcuni giocatori nerazzurri.