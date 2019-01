ZANIOLO SR, Ora c'è solo la Roma nella sua testa

Igor Zaniolo, padre di Nicolò, gioiello della Roma ex Fiorentina, ha parlato a TMW del momento magico del figlio, anche ieri in gol con la maglia giallorossa: "Nicolò sta facendo davvero bene, è sotto gli occhi di tutti. Ma la strada è ancora lunga e lui deve solo continuare a lavorare, senza montarsi la testa. Vedere esultare l'Olimpico è stata una bella emozione, l'ennesima che mi ha regalato in questa stagione. Dalla Nazionale alla Champions League, passando per il campionato, Nicolò in questi mesi ha fatto passi da gigante. Il rinnovo? So che se ne è parlato, ma Nicolò in questo momento è concentrato solamente sul campo. Lui è molto riconoscente nei confronti della Roma, una grande squadra che gli ha dato la sua prima opportunità ad alti livelli. Ci sono solo i giallorossi nella sua testa, vuole continuare così".