ZACCHERONI, CR7 contro Ribery? Non c'è paragone

Alberto Zaccheroni ieri presente al premio Vicini a Cesenatico ha parlato a Tuttomercatoweb.com di vari temi, a cominciare da Fiorentina-Juventus. "Sarà come sempre una gara molto sentita anche dalle tifoserie. Ho visto per ora una Juve non ancora al top ma è normale. La Fiorentina è partita con grande entusiasmo, società nuova, grandi investimenti, grandi nomi. E' dura fare un pronostico. CR7 contro Ribery? Con tutto il rispetto per Ribery, CR7 è è stato ed è di un'altra levatura, uno è nel pieno della carriera l'altro mi pare in fase discendente".