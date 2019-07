YILMAZ, Ha scelto: vuole la Serie A e il Lecce lo tratta

Burak Yilmaz e il Lecce, avanti a piccoli passi. Come spiega tuttomercatoweb.com, l’attaccante risponderà alla convocazione del Besiktas e nei giorni a seguire parlerà con la proprietà turca per trovare un accordo e lasciarsi nel migliore dei modi con la sua attuale società. Yilmaz ha scelto, vorrebbe giocare in Serie A. E il Lecce ha individuato in lui il rinforzo ideale. Una trattativa che avrà un seguito nei prossimi giorni, senza troppa fretta e con le giuste modalità. Con la cancellazione del Palermo, in Puglia arriverà l'ex viola Lo Faso.