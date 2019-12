WOMEN, Domani la Coppa a Ravenna: le convocate

Inizia domani per la Fiorentina la Coppa Italia Femminile e il primo appuntamento delle viola sarà a Ravenna per gli ottavi di finale in gara secca (stadio Sbrighi, calcio di inizio ore 14.30, diretta streaming su Facebook).



“Abbiamo brutti ricordi” commenta il tecnico Antonio Cincotta “il Ravenna ci eliminò cinque anni fa proprio agli ottavi e in Campionato negli anni seguenti abbiamo perso punti chiave su quel campo. Non esiste per me prendere la partita sottogamba, la storia ci insegna che se lo facciamo riceviamo solo delusioni. Concentratissime e non abbassare la guardia”.

Focus al massimo per la squadra viola, che domani non potranno effettuare turnover a causa della situazione clinica della rosa che resta in bilico.

In caso di vittoria, la Viola affronterà ai quarti la vincente del derby di Milano tra Inter e Milan. “Rispetto alle ultime stagioni stavolta abbiamo dalla nostra parte tutte le big eccetto la Juventus” spiega Mister Cincotta “per cui il percorso sarà più complesso e richiederà più energia e concentrazione”.



Cincotta ha diramato le seguenti convocazioni: Adami Greta, Agard Laura, Bonetti Tatiana, Corazzi Azzurra, Cordia Janelle, De Vanna Lisa, Fedele Noemi, Fusini Martina, Lazaro Paloma, Mascarello Marta, Mauro Ilaria, Monnecchi Margherita, Morreale Marta, Ohrstrom Stephanie, Parisi Alice, Philtjens Davina, Ripamonti Chiara, Thogersen Frederikke, Tinti Rebecca, Tortelli Alice, Vigilucci Valery.