WEISS, Barone diretto. Basi per nuovo accordo

Il direttore dell'Apt Val di Fassa, Andrea Weiss, ha parlato dell'incontro avuto ieri sera con Joe Barone (come anticipato da Firenzeviola): "Ieri è stata una serata particolare per valorizzare questo investimento voluto dalla Fiorentina per migliorare il ViolaVillage e l'accoglienza dei tifosi. C'è un clima nuovo e mi auguro che a breve possa beneficiarne anche la squadra a livello di risultati. Joe Barone? Mi ha fatto un'impressione piacevole, che si esprime in maniera diretta, sa ascoltare ed è umile visto che appena arrivato è corso in tribuna tra i tifosi e questo è positivo e crea un rapporto favorevole con i tifosi. Cosa ci siamo detti? Abbiamo un altro anno di contratto, abbiamo affrontato questa situazione di una seconda settimana tra America e Moena con un'altra parte della squadra. Discusso di questa situazione, troveremo modo di rafforzare la collaborazione e valorizzare di più il marchio Val Di Fassa sul network della Fiorentina ma le basi per un nuovo accordo ci sono. La prossima estate terremo certamente fede all'accordo e mi auguro che troveremo formule per un più lungo accordo.

