VUTURO, Della Valle parlate con i tifosi

Pietro Vuturo, volto noto del tifo della Fiorentina e voce storica della Curva viola, invia una 'missiva' alla proprietà viola. 'Negli ultimi giorni ne abbiamo viste e sentite tante, "dalla bieca violenza urbana metropolitana" contro il Presidente facente funzioni e successivo sciopero dei dirigenti, alle esternazioni del direttore sportivo post giocatore sparito, alla ciliegina uscita da un social network del comunicatore della società che ci dice, scherzando ci mancherebbe ,che noi siamo senza questa proprietà una tifoseria di Serie C2,nostalgici di quel tempo. Perlomeno ci dicono di pensare a questo come nostro destino futuro, senza di loro. Va tutto bene, dai forza, mancateci di rispetto, dite e fate quello che volete, non c'è problema, la paura vince, ci paralizza e allora dai addosso, il tifoso viola è silente. Sono sconcertato e " politicamente"deluso dal silenzio del Comune, del presidente del Centro di Coordinamento, non sopporto l'ironia di qualche fenomeno che si spaccia come tifoso di Curva alla radio, non ho capito e non lo voglio sapere, dove vanno a parare con tutto questo, qual'è il perchè, ma nel dizionario Devoto-Oli la traduzione sarebbe arroganza. Diamo il giusto peso alle parole per cortesia. Signore, perdona loro perchè non sanno quello che dicono. Parlano perchè non sanno cosa è voluto dire per noi, il fallimento,la C2, quei giorni carichi di tristezza e rabbia. Sono veramente allibito. Anche incazzato. Lo dico per l'ennesima volta: Della Valle, state un mesetto a Firenze, resettate il sistema dirigenziale, avvicinatevi a Firenze, parlate con noi tifosi tutti e la strada la ritroviamo. Il resto non serve a nulla! A titolo strettamente personale, non rappresentando nessuno tranne me stesso, non intendo più tollerare nessuna esternazione che manchi di rispetto a Firenze ,a tutti i tifosi viola che fanno chilometri per venire a vedere la partita, ai tesserati, ai non tesserati, perchè la dignità non ha prezzo. Assolutamente no!'.