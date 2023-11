VRANCKX, Adesso il Milan pensa al ritorno del belga

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan, secondo quanto riportato da TMW, valuta un possibile ritorno per Aster Vranckx. Nella scorsa stagione ha raccolto nove presenze in Serie A per 235 minuti complessivi. La valutazione per il possibile riscatto era parecchio alta - 12 milioni di euro - e il cambio di management, con il passaggio dal duo Maldini-Massara al nuovo corso inaugurato da Furlani e Moncada ha fatto il resto. Vranckx ha dimostrato nell'ultimo periodo di essere ritornato ad alti livelli dopo qualche passaggio a singhiozzo, in estate è rimasto al Wolfsburg contro le previsioni.

Può essere una buona scelta già a gennaio, visto che il contratto è in scadenza fra 18 mesi. Negli scorsi mesi Vranckx è anche tornato sulla sessione estiva, quando è stato vicino alla Fiorentina (che aveva trovato l'accordo con il Wolfsburg): "La mia volontà era quella di lasciare il Wolfsburg. In estate con la Fiorentina ho avuto contatti più che positivi, mi sarei trovato bene lì. Avevo bisogno di spazio e fiducia per far vedere tutte le mie qualità".