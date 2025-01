VOLPI, Fiorentina? Rosa da medio bassa classifica

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

Il giornalista di Rai Sport Jacopo Volpi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione "Maracanà". Tra i vari temi trattati, dalle coppe europee al campionato, queste le sue dichiarazioni sul periodo negativo che sta attraversando la Fiorentina di Palladino: "Sembra strano, c'era un meccanismo che andava perfettamente. La Fiorentina aveva un centrocampo con giocatori mandati via alla leggera come Bove e Cataldi, quasi fossero un peso nelle loro squadre, sono andati benissimo poi dopo quanto accaduto a Bove la squadra ha avuto un calo. Non posso pensare che dall'assenza di Bove non riesca più a far fare certe cose. O forse andava troppo bene prima...La pressione di Firenze è importante rispetto a quella di Monza.

Rischia Palladino? Può succedere, se la pressione è troppa. Sono sempre dell'idea che la soluzione non sia mandare via un tecnico giovane e preparato. Questa squadra però dove deve arrivare, vista la rosa? Forse ha fatto troppo bene prima. La vedo da metà classifica bassa".