VOLPECINA, Viola propositivi. Dalbert e Castrovilli...

Giuseppe Volpecina, ex Fiorentina e Napoli, ha parlato così della squadra viola: “Da ex viola due parole anche sulla Fiorentina: le sta piacendo?

"E' in crescendo. All'inizio ha fatto fatica ma giocando bene. Tifo Napoli ma a Firenze la formazione di Ancelotti ha avuto problemi così come la Juve. Mi piace perché la squadra è propositiva e gioca per vincere. Il periodo nero è passato. Vincenzo vuole giocare e fare spettacolo: mio figlio è tifoso viola e io mi guardo tutte le partite con lui e mi diverto. Mi è piaciuto Castrovilli. La difficoltà tra la A e la B è notevole e lui sta andando meglio in A che in B. Questo significa che ha personalità e testa. Bene anche Pulgar che però conoscevamo già".

Da esperto del ruolo che cosa pensa di Dalbert?

"L'ho sempre seguito, dai tempi del Nizza. Ha grandi qualità, tecnica e buona corsa. E' intelligente e a Milano forse non era ancora pronto ma le sue qualità si vedevano. Può fare ancora di più ma per ora lo promuovo certamente".