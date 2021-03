VLAHOVIC, Tripletta da (più) record: ecco quali

La tripletta di Dusan Vlahovic nei primi 45 minuti di Benevento-Fiorentina permette al giocatore di raggiungere quota 12 gol stagionali e eguagliare alcuni record che duravano da anni. E' la stessa Fiorentina a dire quali celebrando l'attaccante serbo sui propri social. Innanzitutto quella di ieri è la prima tripletta di Vlahovic in serie A e con la Fiorentina in generale (considerando la Primavera) e, come noto, eguaglia il record di Kurt Hamrin che durava dal 1964 per averla realizzata nel primo tempo. Inoltre è il più giovane a realizzare una tripletta con la Fiorentina da Paolo Monelli nel settembre 1983 e uno dei quattro giocatori nati negli anni 2000 in doppia cifra di reti nei cinque maggiori campionati europei in corso. Infine è il terzo giocatore serbo ad andare in doppia cifra di reti in una singola stagione di Serie A.

✔️ Prima tripletta in Serie A.

✔️ Prima tripletta con la Fiorentina.

✔️ Primo giocatore della Fiorentina a realizzare una tripletta in un primo tempo di Serie A da Kurt Hamrin, nel 1964.