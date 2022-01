VLAHOVIC, E l'ultima intervista: "In viola col cuore"

L'ultima lunga intervista rilasciata da Dusan Vlahovic risale allo scorso 21 settembre con il serbo che raccontò i motivi della sua permanenza in viola dopo un'estate molto movimentata: "Parlo sempre in modo sincero, penso che chi è venuto dalla parte dei Balcani sta facendo le cose più col cuore che col cervello - dichiarò a Dazn - Io mi sentivo di rimanere, qui penso di poter crescere ancora. Farò tanti gol e assist, il resto come viene viene. Ci possono essere tanti rischi, ma senza i rischi non vale la pena vivere". Poi parlando di Chiesa, che adesso potrebbe ritrovare presto in bianconero: "Per me fin da quando sono arrivato è fortissimo, abbiamo un gran rapporto".

Vlahovic dopo Dazn ha riparlato in nazionale e a Mediaset prima del Napoli in Coppa Italia ma nel primo caso non aveva parlato di futuro, e nel secondo aveva glissato alla domanda dopo qualche secondo di silenzio.