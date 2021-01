VLAHOVIC, Con Kouame mi trovo bene. Grazie a...

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, parla così a DAZN dopo la sconfitta in casa della Lazio "Sicuramente con Kouame è stato facile perché eravamo vicini e compatti, lui è un ottimo giocatore, ci capiamo e quando giochiamo insieme va tutto bene. Stiamo provando a fare di tutto, se non ci riusciamo dobbiamo capire dove sbagliamo. Lavorando duro otterremo risultati e soddisfazioni, ce le meritiamo. Non ho parole per ringraziare Prandelli, se non mi faceva calciare i rigori forse non segnavo così tanto".

Milnkovic-Savic ha fatto un gran salvataggio.

"Eh gli ho detto una parolaccia, ma in senso amichevole perché giochiamo insieme anche in Nazionale".

Cosa vi manca oggi?

"Dobbiamo trovare fiducia in noi stessi: abbiamo giocatori importanti ed è impossibile che non si trovi questo equilibrio. Dispiace per i risultati ma proveremo a dare tutto per vincere la prossima partita, troppo importante per noi".

Ha del ghiaccio sul ginocchio sinistro?

"Ho preso una botta ma è normale, per il recupero".