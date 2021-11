VLAHOVIC, A Milenkovic promisi il mondiale in Qatar

Battendo il Portogallo grazie al gol al 90' di Mitrovic la Serbia si è aggiudicata il pass per il Mondiale in Qatar. L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, in campo ieri dal primo minuto insieme al compagno viola Nikola Milenkovic, ha commentato così nel post-partita la storica impresa della sua nazionale: "Abbiamo preparato bene questa partita; prima di giocare abbiamo parlato e ci siamo detti che saremo dovuti stare calmi. Questo è il risultato di un lavoro che inizia da lontano, siamo 23 eroi, non solo quelli che sono scesi in campo oggi, non vedo l'ora che arrivino i mondiali per andare lì e fare un bel cammino". Il classe 2000 ha poi svelato anche una promessa fatta in tempi non sospetti al compagno Milenkovic: "Quando Nikola tornò dopo l'eliminazione ai gironi al Mondiale 2018 era molto arrabbiato e deluso. Gli promisi che saremo andati a giocare insieme il mondiale successivo e così sarà. Voglio che la squadra riesca a superare il raggruppamento".