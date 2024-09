VIVIANO, Gudmundsson? Io non mi sarei mai permesso

FirenzeViola.it

L'ex portiere viola e blucerchiato, Emiliano Viviano, ha parlato a TV Play del post pubblicato da Albert Gudmundsson all'indirizzo dei tifosi della Sampdoria ieri: "Credo di aver fatto alla Sampdoria un po' più di quanto ha fatto lui al Genoa. Ma non mi permetterei mai di pubblicare un post del genere contro il Grifone. Mai. Dietro le tifoserie ci sono tante cose che un ragazzo che viene dall'Islanda non può conoscere.

Io non ho mai mancato di rispetto ai tifosi del Genoa, poi in privato mi sono preso in giro tante volte con i miei amici rossoblù e accade ancora oggi. Tra l'altro... Quella storia di Gudmundsson su Instagram non è un "Forza Genoa", ma un "Doria m...a". Quindi non è uno sfottò".