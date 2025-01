VIVIANO, Folorunsho e Pablo Marì ok. Palladino...

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex portiere viola Emiliano Viviano ha parlato di Fiorentina durante una diretta su TVPlay. Queste le sue parole: “Alla Fiorentina preferisco Palladino di Italiano, che oggi però ha una squadra più forte. Ora la squadra è più completa, nelle ultime gare Italiano aveva avuto difficoltà a causa dell’accumularsi di qualche infortunio. Ora la Fiorentina ha tante alternative. Con Italiano la Fiorentina è passata dal giocare con Brekalo titolare alla cessione del croato pochi giorni dopo.

Le oltre 140 formazioni diverse consecutive erano diventate pesanti, non si trovava continuità e poi… E la questione portiere. La Fiorentina ha comprato tre portieri in tre anni... Ora sul mercato sia Folorunsho che Pablo Marì sono due buoni giocatori per la Fiorentina, mi piacciono”.