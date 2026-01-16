Ufficiale
Viti è un giocatore della Sampdoria. Stasera in panchina contro la Virtus Entella
FirenzeViola.it
Mattia Viti è un nuovo giocatore della Sampdoria. Il sito della Lega B infatti riporta come il club blucerchiato abbia depositato il contratto del centrale classe 2002 che arriva in prestito dal Nizza dopo aver giocato la prima parte di stagione con la maglia della Fiorentina. Il giocatore sarà a disposizione dell'allenatore Gregucci già per la sfida di stasera contro la Virtus Entella dove potrebbe andare in panchina.
