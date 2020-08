VITALE, Iachini, ora un gioco brillante. Su Ricci....

L'ex direttore sportivo tra le altre dell'Empoli Pino Vitale ha detto la sua sul momento della Fiorentina e sui possibili movimenti dei viola sul mercato. Ecco le sue parole: "In questo mercato ci sono sicuramente meno soldi: ci sarà un ridimensionamento per le cifre di mercato. Il calcio è stato stravolto, basti vedere quello che hanno fatto club come Lipsia e Lione in questa Champions League. Al Bayern va riconosciuto che nonostante gli addii di Robben e Ribery è stata costruita una squadra giovane e forte. L'estate viola? E' difficile dare un giudizio sulla Fiorentina: Chiesa vuole andare via ma i soldi che arriveranno non saranno quelli degli anni scorsi. Amrabat è un bel giocatore ma il vero problema sarà cedere tutti i giocatori che rientreranno dal mercato, a cominciare da quelli che hanno gli stipendi alti. Commisso ha passione e soldi e questo è un punto di partenza importante. La conferma di Iachini? Per quello che ha fatto ha meritato la conferma, ora serve che la società gli compri i giocatori adatti al suo calcio: i tifosi ora però si aspettano un calcio più aggressivo, non di rimessa. Sicuramente Beppe cercherà di dare il massimo ma deve dare alla sua Fiorentina un gioco più brillante. Samuele Ricci? Ha dimostrato di essere di grande prospettiva ma se lo vuole ci deve puntare: in tanti lo vogliono ma se verrà in viola gli va dato tempo di maturare. Firenze non è Empoli, Ricci va aspettato".