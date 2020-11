VITALE, Iachini non andava confermato. Prenderei...

Pino Vitale, ex direttore generale dell'Empoli, ha parlato così di Fiorentina e del futuro di Beppe Iachini a 'Zona Mista' su RTV38: "Beppe Iachini? Una cosa è aver giocato a Firenze, una cosa è allenare. A mio avviso Beppe non andava confermato, i fiorentini volevano altro. Volevano una squadra offensiva e che proponeva calcio. I viola subiscono e basta. Ci sono molti giocatori fuori ruolo, prima di andare a Roma dovevano parlare in società e decidere che fare dopo Roma. Anche se la Fiorentina vincesse a Parma, è arrivato comunque il momento di cambiare. La piazza non è contenta. Io sarei per cambiare e prenderei Cesare Prandelli che non farebbe una questione di soldi. Io gli proporrei fino a maggio la squadra con dei premi importanti come la riconferma. Sono convinto che Prandelli che è un ottimo allenatore farebbe benissimo. Ci metterei la mano sul fuoco che verrebbe. Commisso ha molte colpe nell'aver confermato Iachini a suo tempo".