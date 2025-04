Violenza sugli arbitri, Damato: "Immagini vergognose, serve una presa di coscienza"

A OpenVar, programma Dazn che analizza gli episodi arbitrali della settimana, l'ex arbitro Antonio Damato, oltre a commentare le decisioni dei colleghi, ha fatto un appello a seguito delle immagini arrivate dalla Sicilia dove, durante una gara valevole per i playoff degli Allievi Provinciali (Russo Sebastiano-Riposto) l'arbitro, neanche ventenne, ha subito una violenta aggressione in campo: "Abbiamo assistito a delle immagini vergognose, siamo di fronte a un fenomeno sociale che deve essere sconfitto. È un problema non solo del calcio, ma della società civile.

Consentitemi di mandare solidarietà a questo giovane arbitro, e non solo a lui, a tutti i giovani arbitri che restano vittima di queste aggressioni. Qualsiasi cittadino deve fare una presa di coscienza, non è più possibile mandare allo sbaraglio questi ragazzi e sperare che non vengano picchiati”.