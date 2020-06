VIOLA, Squadra più lenta tra i match giocati ieri

Sei squadre in campo nella giornata di ieri e TMW va ad analizzare i chilometri corsi e la velocità media delle squadre. Si evincono alcuni dati, ovvero che questi variano a seconda dell'intensità della partita e anche dell'avversario. Rispecchiano, però, quello che è stato il rendimento in campo: la Fiorentina ha corso infatti ben oltre dieci chilometri in meno del Bologna, per esempio, ed è stata quella che come velocità media è stata la più lenta. Con la Juventus, è vero, ma in percentuale i bianconeri hanno corso molto più chilometri in sprint rispetto ai viola, secondo i dati ufficiali dei report della Lega. Bene il Milan, già in palla e ad alto livello, confortanti nonostante il ko i dati del Bologna di Mijajlovic.

Lecce

Distanza percorsa: 107.399

Velocità media: 6.5

Milan

Distanza percorsa: 110.821

Velocità media: 6.7

Fiorentina

Distanza percorsa: 99.953

Velocità media: 6.2

Brescia

Distanza percorsa: 104.839

Velocità media: 6.3

Bologna

Distanza percorsa: 111.666

Velocità media: 6.5

Juventus

Distanza percorsa: 106.842

Velocità media: 6.2