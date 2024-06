VIOLA, Rui Costa 7° centrocampista più costoso in A

FirenzeViola.it

Con l'imminente acquisto, la trattativa sembra ormai in dirittura d'arrivo, per una cifra che dovrebbe essere di circa 50 milioni di Euro di Douglas Luiz da parte della Juventus, il portale Transfermark.it ha deciso di stilare la classifica dei centrocampisti più costosi della Serie A. In questa speciale graduatoria, guidata da un ex viola come Arthur che la Juventus pagò 80,6 milioni al Barcellona, troviamo anche un trequartista ceduto dal club gigliato. Si tratta di Manuel Rui Costa.

Il portoghese è settimo con i suoi 41,32 milioni di Euro pagati dal Milan alla Fiorentina nell'estate del 2001. Dietro ad Arthur, secondo e terzo gradino del podio rispettivamente per Douglas Luiz, ovviamente se l'affare dovesse arrivare a concretizzarsi, e Mendieta(48 milioni).