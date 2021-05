VIOLA PARK, Stamani visita ACF Femm. e Primavera

In attesa che il Tar si pronunci in merito al ricorso di Italia Nostra, Rocco Commisso continua a mostrare lo stato dei lavori del nuovo Viola Park. Stamani è stato il turno della Fiorentina Femminile e della Primavera, come ha mostrato la stessa società sui propri account social: le ragazze e i giovani viola sono stati ritratte al fianco di Commisso e in perlustrazione dell'area che vedrà sorgere campi d'allenamento anche per la squadra femminile della Fiorentina.

Sopralluogo nella nostra futura casa con la squadra al completo!#ForzaViola #Fiorentina #ViolaPark pic.twitter.com/5miYKIWnJp — ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) May 19, 2021