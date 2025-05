Viola Park, quadrangolare benefico il 5 giugno. Biglietti in vendita a 15 euro

Nigro Costruzioni e Fondazione Careggi hanno organizzato l’iniziativa benefica “Careggi gioca in Viola”. A sostenerla, anche Banco Fiorentino, i soci Conad di Firenze, e Vangi. L'appuntamento, con la partecipazione di Regione Toscana, è per il 5 giugno, dalle 17.30 fino a serata inoltrata, al.. Viola Park, dove si disputerà un quadrangolare benefico, di calcio a 7. Si contrapporranno una formazione di ex calciatori professionisti, il Cral di Careggi, il Fiesole Calcio e Palazzo Vecchio Fc.

Le formazioni si sfideranno in partite di semifinale e finale, ognuna dalla durata di 30 minuti. Il quadrangolare è aperto al pubblico: a disposizione la tribuna da 1.500 posti del Viola Park. I biglietti costano 15 euro (ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino ai 16 anni). Sarà possibile acquistarli sul sito internet dell'Acf Fiorentina o direttamente nei locali della Fondazione Careggi, presso il Nic, l’ingresso dell’Ospedale.