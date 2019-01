VIOLA, Occhio alle mani: i rigori arrivano tutti così

Quest'oggi il Corriere Fiorentino evidenzia un dato interessante che si è ripetuto anche nella gara di ieri contro il Chievo. In casa viola, infatti, i problemi più ricorrenti riguardano il fallo di mano: l'ultimo episodio in ordine cronologico è il fallo di mano di Gerson, a Verona, che ha mandato sul dischetto Pellissier per la seconda volta nel giro di pochi minuti. Con quello del brasiliano - si legge - la Fiorentina si è vista fischiare contro il terzo rigore consecutivo giocando la seconda gara di fila in inferiorità numerica. In tal senso Stefano Pioli ha così commentato: "Non è stata una giornata fortunata per l'arbitro, ma noi non possiamo sempre restare in dieci".