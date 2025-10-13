Viola in nazionale: oggi è Gud contro Mbappè. Domani tocca all'Italia

Dopo le due vittorie arrivate ieri per Pongracic (uscito al 60' per una botta) e la sua Croazia contro Gibilterra, sfida vinta per 3-0 e per Dzeko, Kospo (entrambi in panchina) e la loro Bosnia contro Malta, amichevole vinta per 4-1, oggi sarà il solo Gudmundsson a scendere in campo con la sua Islanda contro la Francia di Mbappè. Sfida in programma alle 20.45, match valevole per il girone D di qualificazione ai mondiali americani in programma la prossima estate. Domani invece toccherà all'Italia: i ragazzi di mister Gattuso saranno impegnati contro Israele a Udine alle 20.45, match valevole per il girone I di qualificazione ai mondiali del 2026. Gli azzurrini di mister Baldini invece saranno impegnati contro l'Armenia alle ore 18.15 a Cremona, match valevole per il gruppo E di qualificazioni all’Europeo di categoria del 2027.

Annullata, invece, l'amichevole tra Venezuela e Belize, sfida che avrebbe visto protagonista Luis Balbo, terzino della Fiorentina Primavera, nella notte di domani.