Viola in nazionale: Bosnia, niente Cipro per Kospo, va in tribuna

Il tecnico bosniaco, Sergej Barbarez, ha annunciato la lista dei 23 giocatori convocati per la partita di stasera a Larnaca contro Cipro, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Se tra questi figura ovviamente il nome di Dzeko, attaccante viola e simbolo della Bosnia, dall'altra parte manca l'altro giocatore gigliato Eman Kospo. Il difensore 2007 continuerà comunque ad allenarsi con la Nazionale in vista della prossima sfida di domenica 12 ottobre contro Malta nella quale cercherà di essere impiegato. 