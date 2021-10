VIOLA, Di nuovo in Laguna a 20 anni di distanza

Sfida da numeri impolverati quella fra Venezia e Fiorentina. Le due squadre, infatti, tornano ad incontrarsi in Serie A dopo quasi 20 anni, esattamente da quel 10 febbraio 2002 quando i veneti si imposero al “Penzo”, nei mesi che precedettero il fallimento dell’AC Fiorentina. La squadra di Italiano, a forte trazione esterna, cercherà di strappare quel successo in laguna che, nella massima serie, manca da 55 anni, cioè dal 6-2 conseguito nel 1966. Successivamente i viola hanno raccolto al “Penzo” solo sconfitte in Serie A (3), solo vittorie in Serie B (2, l’ultima nel 2004) e 3 pareggi in Coppa Italia. La Fiorentina ha la possibilità di centrare il poker consecutivo di successi esterni in Serie A dopo oltre 8 anni, ossia da quando i gigliati, con Montella in panchina, terminarono il campionato 2012-13 con 4 vittorie lontano dal “Franchi”.