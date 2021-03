VIOLA, Con la Lega campagna contro il razzismo

La Fiorentina sposa la campagna lanciata dalla Lega contro il razzismo e qualsiasi forma di discriminazione in campo e fuori, anche tramite i suoi social. Nuova iniziativa infatti contro il razzismo della Lega Serie A, in collaborazione con l'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Nel corso della XVII settimana d'azione contro il razzismo (che si celebra quest'anno dal 21 al 27 marzo) sara' infatti promossa la campagna "Keep Racism Out", con diverse iniziative in programma. Mercoledi' sara' pubblicato su tutti i canali ufficiali della Lega Serie A e dei venti club un video in cui il giocatore piu' rappresentativo di ciascuna squadra lancera' un messaggio chiaro di inclusione e lotta al razzismo. Nel weekend poi l'intera 28/a giornata sara' dedicata alla campagna anti-razzismo. I capitani indosseranno al braccio una fascia dedicata all'iniziativa, cosi' come tutti i calciatori avranno la patch "Keep Racism Out" sulla manica destra e l'adesivo con il logo sara' utilizzato anche dagli allenatori nelle interviste post-partita.

| KEEP RACISM OUT



Lega Serie A ed @ea_fifa_italia insieme contro il razzismo, nel calcio e non solo.

Scendi in campo con la divisa KEEP RACISM OUT e sostieni la lotta alle discriminazioni.

Disponibile ora in #FIFA21 Ultimate Team.

#KeepRacismOut #ForzaViola #Fiorentina pic.twitter.com/DVOesEExix — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 16, 2021