VIDEO, Squadra arrivata a Cagliari, c'è Commisso

La Fiorentina è arrivata in questi minuti a Cagliari dopo un volo aereo che da Firenze li ha portati in terra sarda. Con i giocatori sono partiti anche il presdiente Rocco Commisso e il figlio Joseph, come si vede dalle immagini postate su Instagram dalla Fiorentina stessa, per immortalare il viaggio del gruppo viola, dalla partenza all'arrivo.