VIDEO, Le immagini della sfida di oggi all'Olimpico

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, BORJA VALERO STA MEGLIO: TORNA CON IL PARMA Giungono novità importanti per quanto riguarda Borja Valero e le sue condizioni fisiche. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, lo spagnolo sta meglio, ma non è ancora pronto per giocare nel weekend contro la Roma. L'ex Inter dovrebbe però... Giungono novità importanti per quanto riguarda Borja Valero e le sue condizioni fisiche. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, lo spagnolo sta meglio, ma non è ancora pronto per giocare nel weekend contro la Roma. L'ex Inter dovrebbe però... NOTIZIE DI FV COSÌ NON SI VA AVANTI! MISTER IN CONFUSIONE, VIOLA SPENTA Vorrei per un minuto poter vedere cosa succede nello spogliatoio viola, sentire cosa si dicono e vedere come si preparano alle partite. Ma siccome non lo posso fare, mi sono immaginata un siparietto fra Callejon e Iachini, dove lo spagnolo chiede al Mister: scusi ma lei, che... Vorrei per un minuto poter vedere cosa succede nello spogliatoio viola, sentire cosa si dicono e vedere come si preparano alle partite. Ma siccome non lo posso fare, mi sono immaginata un siparietto fra Callejon e Iachini, dove lo spagnolo chiede al Mister: scusi ma lei, che... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 novembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi