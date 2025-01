VIDEO, La pagina della Champions celebra...De Gea

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo oltre un mese tornano in campo le squadre impegnate in Champions League, che tra oggi e domani affronteranno la settima giornata del maxi girone della competizione. A tal proposito, la pagina Instagram ufficiale della Coppa dalle Grandi Orecchie ha postato un video in cui viene mostrata una super parata di De Gea, allora portiere del Manchester United, a Cristiano Ronaldo, ai tempi alla Juventus. Si tratta del match vinto dai bianconeri ad Old Trafford per 0-1 del 23 ottobre 2018. Questo il video: