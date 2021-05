VIDEO, Iachini: "Con me si è avuta poca pazienza"

Il tecnico viola, Beppe Iachini, ha parlato stamani in conferenza stampa della sua doppia esperienza sulla panchina della Fiorentina: "Lo scorso anno sono arrivato a novembre, quindi col tempo di lavorare e portare nel gruppo determinate cose a livello tattico e di atteggiamento. In questo senso siamo arrivati da terzultimi al decimo posto, mettendo dietro di noi squadre che ci stavano inizialmente davanti. Poi si è creata la problematica del lockdown, la lontananza dei nostri tifosi che abbiamo patito, però ci siamo stretti creando un bel gruppo. Perché poi certe situazioni uniscono ancora di più e l'abbiamo vissuta in crescedo, c'era tensione quando sono arrivato ma l'abbiamo risolta. Anche quest'anno è stato particolare, non abbiamo potuto fare la preparazione estiva, poi alcuni ragazzi hanno preso il Covid e ci sono stati degli infortuni. Ci voleva magari un po' più di pazienza, sono andato via dopo sette partite e cinque mesi di lavoro, mentre quando una squadra lavora insieme per più tempo è chiaro che si ha una crescita maggiore sul piano del gioco e della conoscenza. Al mio ritorno ho trovato tanta paura, i festeggiamenti del dopo partita di domenica fanno intravedere la tensione, la paura per questa annata che solo chi è all'interno può aver capito davvero".

Ecco il video di DAZN con le dichiarazioni di Iachini: