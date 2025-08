Ufficiale Victor Osimhen è del Galatasaray, i dettagli dell'operazione con il Napoli

Si è chiusa oggi una delle telenovele più lunghe di questa sessione di calciomercato, quella relativa al futuro di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, adesso è ufficiale, sarà un giocatore del Galatasaray. Il club turco lo ha acquistato a titolo definitivo dal Napoli per 75 milioni di Euro più più il 10% sulla futura rivendita. Per Osimhen un contratto quadriennale a 15 milioni netti a stagione con un bonus fedeltà netto di 1.000.000 di euro e un compenso per i diritti d'immagine di 5.000.000 di euro per ogni stagione. Di seguito il comunicato del Galatasaray:

"Il Galatasaray Sportif A.Ş. ha riferito alla Public Disclosure Platform (KAP) che è stato raggiunto un accordo con il giocatore e il suo club in merito al trasferimento del calciatore professionista Victor Osimhen. In merito alla questione è stata rilasciata la seguente dichiarazione alla Public Disclosure Platform (KAP): È stato raggiunto un accordo con il suo club SSCN Napoli SPA per il trasferimento del calciatore professionista Victor James Osimhen. In questo contesto, verrà corrisposta una commissione di trasferimento netta di 75.000.000 di euro alla precedente società del calciatore. Inoltre, nell'ambito dell'accordo, il 10% del ricavato della successiva cessione del calciatore sarà corrisposto alla SSCN Napoli SPA. Con il calciatore è stato firmato un contratto quadriennale, valido a partire dalla stagione 2025-2026. In base all'accordo, al calciatore verrà corrisposto uno stipendio netto garantito di 15.000.000 di euro, un bonus fedeltà netto di 1.000.000 di euro e un compenso per i diritti d'immagine di 5.000.000 di euro per ogni stagione. Lo annunciamo rispettosamente al pubblico".