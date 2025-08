Fiorentina, ottenuta la certificazione per la parità di genere per i principi proposti

La Fiorentina ha ottenuto dall'ente certificatore RINA la certificazione della parità di genere per i principi di inclusività, equità e imparzialità proposti e mostrati. La volontà del club di garantire la gender equality si manifesta in tutti gli ambiti di competenza aziendale, dai piani di Welfare al bilanciamento tra vita professionale e privata, dalla tutela della genitorialità alla formazione continua, fino alle politiche di sviluppo che premiano il merito. Per la Fiorentina un altro riconoscimento sociale dopo quello relativo alla sicurezza e alla salute sul lavoro. Di seguito la nota pubblicata dal club viola sul proprio sito ufficiale:

"Inclusione, imparzialità, equità. Sono questi i principi che la Fiorentina ha fatto propri, ottenendo la Certificazione per la Parità di Genere, rilasciata dall’ente certificatore RINA. Il desiderio di garantire la gender equality si manifesta in tutti gli ambiti della vita aziendale, dai piani di Welfare al bilanciamento tra vita professionale e privata, dalla tutela della genitorialità alla formazione continua, fino alle politiche di sviluppo che premiano il merito. La certificazione, ottenuta lo scorso 23 luglio, si fonda sulla Prassi UNI/PdR 125:2022, che definisce indicatori misurabili per valutare il livello di maturità delle organizzazioni in tema di parità di genere. Per la Fiorentina, che già era stata tra i primi Club di Serie A ad ottenere la certificazione per la salute e sicurezza sul lavoro, non si tratta di un punto d’arrivo. L’obiettivo raggiunto è, infatti, solo l’inizio di un percorso che esige ancora più attenzione, è un orizzonte presente, ma anche un impegno per il futuro".