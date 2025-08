Valcareggi su Dodo: "Mezzo campionato inguardabile. Per me se ne può andare"

Furio Valcareggi si è così espresso sul caso Dodo. La trattativa per il rinnovo del terzino brasiliano è ferma ormai da mesi: "Ha fatto mezzo campionato inguardabile, più qualche buona partita nel finale. Vi devo dire che ci ha già un po' divertito. Se non vuole rimanere alla Fiorentina, che venga accontentato. A me sembra evidente che voglia andare via, per questo motivo dovrebbe essere assecondato nella sua volontà. Magari arrivassero 25-30 milioni... Mi sembrano parecchi per un calciatore della sua caratura".