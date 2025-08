Torino, Maripan: "Dobbiamo credere all'Europa. Kean e Retegui le punte migliori"

Il difensore del Torino Guillermo Maripan ha rilasciato un'intervista a TuttoSport in cui, tra i vari temi trattati, ha parlato degli obiettivi dei granata per la prossima stagione. Questa la sua risposta alla domanda "A fine stagione sarà soddisfatto se…": "Se il Toro arriva più in alto possibile. Da quando sono arrivato ho subito pensato che il Torino debba stare il più in alto possibile in classifica: c’è una buona squadra, un buon allenatore, un buon campo di allenamento, ci manca solo un po’ la fiducia. Dobbiamo credere di poter andare in Europa perché abbiamo tutto".

Il centrale cileno ha poi chiarito chi sono i due attaccanti che l'hanno messo più in difficoltà: "Kean e Retegui, senza dubbio".