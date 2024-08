VICEPRES.FENER, Viola voleva trattenere Amrabat, ma...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Durante la conferenza di presentazione di Sofyan Amrabat al Fenerbahce ha parlato anche il vicepresidente del club Acun Ilicali. Queste le sue parole sul centrocampista marocchino: "Abbiamo aggiunto un giocatore prezioso alla nostra squadra. Amrabat è stato il nostro sogno per molto tempo e lo volevamo vedere al Fenerbahçe. È un trasferimento importante, ma è stato un processo lungo. Abbiamo parlato con Sofyan mesi fa e abbiamo avuto un incontro con lui. Le due parti si sono capite fin da subito per quello che riguarda intenti ed obiettivi futuri. Sebbene abbia ricevuto offerte molto serie dopo quell’incontro, non è sceso a compromessi e ha mantenuto la sua parola: ha sempre espresso di voler arrivare qui il prima possibile.

Lo avevamo promesso a Mourinho ed eccolo qui, era la richiesta numero uno del portoghese. Sofyan ha rifiutato tutte e 10 le offerte e si è alzato in piedi, dicendo: 'Voglio andare al Fenerbahce'. Alla fine la Fiorentina voleva trattenerlo ma lui ha voluto mantenere la promessa fatta. Nonostante questo, per non lasciare la Fiorentina in difficoltà, ha giocato una partita incredibilmente difficile in Conference League con i viola che sono rimasti in 9. Francamente sono rimasto molto impressionato”.