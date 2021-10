VEZZALI, Deroga per Italia-Svizzera: 100% del pubblico

Svolta per gli spettatori sugli spalti degli stadi italiani. L'annuncio è del sottosegretario Valentina Vezzali, che parla dopo un vertice con la giunta CONI. "Sicuramente ci sarà una deroga per consentire il 100% per Italia Svizzera". Parole più decise rispetto al prudentismo di Gabriele Gravina che aveva detto "siamo a buon punto, avremo un bello stadio". La gara si terrà a Roma il 12 novembre, valida per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022.