VESSICCHIO, Commisso pappagallo messo a cuccia

Le polemiche dopo Juventus-Fiorentina e le parole di Rocco Commisso non danno cenno di placarsi. Arriva una voce di parte bianconera che non le manda certo a dire al presidente della Fiorentina, definito "pappagallo di Antognoni". Si tratta dell'ex giornalista Sergio Vessicchio, noto alle cronache per aver definito "uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri sui campi di calcio" e per questo radiato dall'ordine dei giornalisti.

Lo stesso Vessicchio nel suo blog calciogoal.it si lascia andare ad uno sfogo contro Commisso (che riportiamo anche con gli errori di battitura): "Questo ci mancava ora per agitare gli animi dopo che per anni abbiamo sopportato tutti i lamentosi possibili.Si lamentano solo quando giocano contro la Juventus,in altre circostanze baci e abbracci.E per fortuna c’è il var.C’era almeno un altro rigore e mezzo a favore della Juventus contro la sua Forentina (Fiorentina, ndr) ma la (al, ndr) cazzaro proveniente dagli Stati Uniti i suoi suggeritori non glielo hanno detto". Lo sfogo si conclude con Nedved, che a detta di Vessicchio avrebbe "messo a cuccia" il presidente viola invitandolo alla calma.