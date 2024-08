VERSO PARMA-FIORE, Numeri e curiosità del match

FirenzeViola.it

Quella in programma sabato al Tardini sarà la sfida numero 27 in campionato fra Parma e Fiorentina. Dai 26 precedenti emerge, preponete, il segno X: 12 caps (la metà delle quali, 6, col punteggio di 1-1). I gialloblù hanno avuto la meglio per 8 volte, mentre i gigliati si sono imposti in 6 occasioni.

I primi faccia a faccia risalgono agli anni Venti, Trenta del Novecento. Le ultime sfide sono, invece, del 2020. Come anticipato è l’1-1 il punteggio che va di moda al termine dei Parma-Fiorentina di campionato, Serie A più cadetteria. Eppure, non fa capolino dal 2012-2013. Allora Facundo Roncaglia portò in vantaggio gli ospiti al minuto 20, mentre Jaime Valdés trovo il pari per i locali al 93 con un penalty.

Scartabellando gli almanacchi rintracciamo un incrocio proprio alla prima giornata di Serie A. Annata 2000-2001. Risultati conclusivo di 2-2. Questo il tabellino dei marcatori: Marcio Amoroso al 5’, Pierini al 65’, Christian Amoroso all’82’, Marcio Amoroso al 92’ (su rigore). Insomma, 3 gol su 4 firmati da un Amoroso… L’ultimo faccia a faccia terminò col pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0. Nella storia di questo match c’erano stati altri due 0-0 (1996-1997 e 2004-2005) seguiti immediatamente dopo dal segno 2 in schedina (1-2 nel 1997-1998 e 2-4 nel 2005-2006).

Curiosità: la squadra oggi affidata a Palladino aveva chiuso la Serie A 2023-2024 giocando a Bergamo il recupero della 29esima giornata lo scorso 2 giugno. Dopo 76 giorni aprirà la Serie A 2024-2025 al Tardini di Parma (in contemporanea a Genoa-Inter, altro match in programma sabato prossimo alle ore 18:30).

CONFRONTI DIRETTI A PARMA (SERIE A E SERIE B)

26 incontri disputati

8 vittorie Parma

12 pareggi

6 vittorie Fiorentina

33 gol fatti Parma

29 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A PARMA

Parma-Fiorentina 1-1, 28° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A PARMA

Parma-Fiorentina 0-0, 7° giornata 2020/2021