Verso Milan-Fiorentina, i precedenti parlano rossonero, soprattutto ad ottobre

vedi letture

La Fiorentina a San Siro proverà a ribaltare una tradizione negativa (nonostante non siano mancate soddisfazioni anche in casa dei rossoneri. La scorsa stagione ad esempio, dopo la vittoria netta al Franchi la Fiorentina andò a pareggiare 2-2. Complessivamente sono state 85 gli incontri disputati al Marassi che vede prevalere il Milan per 51 vittorie a 51 con 21 pareggi. Nel mese di ottobre invece le due squadre si sono incontrate 10 volte e il Milan ha sempre raccolto punti: per 4 volte s’è imposto, in 6 occasioni ha fatto X. Per risalire alla vittoria della Fiorentina bisogna tornare al 1942.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

85 incontri disputati

51 vittorie Milan

21 pareggi

13 vittorie Fiorentina

153 gol fatti Milan

75 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Fiorentina 1-1, 1° giornata 1931/1932

L’ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Fiorentina 2-2, 31° giornata 2024/2025