VERONA, Zanetti in bilico. Sogliano: "24-48 ore per decidere"

È sempre più in dubbio la posizione di Paolo Zanetti da allenatore dell'Hellas Verona. Come riporta TMW, dopo il pesante ko patito oggi con l'Empoli la dirigenza scaligera sembra orientata a esonerare il tecnico, con Salvatore Bocchetti che appare oggi il nome in pole per l'eventuale sostituzione (ha già guidato la squadra gialloblu in passato ed è ancora sotto contratto).

Sull'argomento, si è espresso in questi minuti proprio il ds del Verona, Sean Sogliano, dalla sala stampa del Bentegodi: "Abbiamo parlato e abbiamo deciso che venissi io, è inutile nascondersi, qualcosa non va e ci saranno delle riflessioni, oggi non prenderemo nessuna decisione definitiva ma ci prenderemo 24-48 ore. Evidentemente in campo non si stanno riuscendo a trovare le giuste prestazioni, un po' è colpa dell'allenatore, un po' dei giocatori ma oggi ci aspettavamo tutt'altra prestazione, poi si può trovare una giornata in cui una squadra è ingiocabile e si è unita anche la sfortuna perchè sul primo goal se ci si riprova altre 100 volte non ci si riesce, ma al di là di questo bisogna analizzare a fondo cosa sta succedendo", le parole raccolte da TMW.